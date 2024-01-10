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Умер сценарист и кинорежиссёр Игорь Болгарин

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Игорь Болгарин, фото: t.me/UniKinoRF
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9 января на 95-м году жизни скончался советский и российский писатель, киносценарист, режиссер, педагог, заслуженный деятель искусств РФ, Игорь Яковлевич Болгарин. О его смерти сообщил телеграм-канал Союза кинематографистов России.

Болгарин работал литературным сотрудником газеты «Комсомольская правда», в 1954 году окончил ВГИК, сценарный факультет. Первым местом работы в кино стала киностудия «Центрнаучфильм».

Игорь Яковлевич писал сценарии для научно-популярных и документальных фильмов. Также в его творческой биографии есть сценарии к картинам «На графских развалинах», «Дерсу Узала», «Адъютант его превосходительства»…

Время и место прощания пока неизвестны.

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