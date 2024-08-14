Вечером 12 августа умер рязанский художник-график Вадим Конопкин, сообщает телеграм-канал «Новая газета — Рязань».

Художник скончался в возрасте 68 лет в своём доме в селе Казарь под Рязанью.

Вадим Конопкин — член Союза художников России с 1990 года. Закончился Рязанское художественное училище, Московский полиграфический институт.

Одна из самых известных работ Конопкина — старый логотип Рязани с куполами.

По данным СМИ, в последние 2 года художник был парализован.

Похороны пройдут 15 августа на Богородском кладбище Рязани.

Фото: shrzn.ru