Умер рязанский актёр, режиссёр и поэт Евгений Калакин

Скончался рязанский актёр, режиссёр и поэт Евгений Калакин. Информация о его смерти появилась в соцсетях во вторник, 19 апреля.

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Евгений Калакин родился в Рязани в 1955 году. В 1985 году окончил ГИТИС (курс Олега Табакова), преподавал режиссуру в рязанском филиале Московского института культуры. Работа на региональном телевидении, где вёл две авторские программы, был редактором еженедельника «Наша газета».

Евгений Калакин выступил в качестве режиссёра-постановщика во многих театрах России. Поставил спектакли по пьесам Алексея Арбузова, Вениамина Смехова, Марии Ладо, Василия Шукшина и рассказам Антона Чехова.

7info выражает соболезнования родным, близким и коллегам покойного.