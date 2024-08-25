Умер протоиерей Сергий Правдолюбов

24 августа 2024 года, на 74-м году жизни, после тяжелой болезни скончался член Синодальной богослужебной комиссии, почетный настоятель храма Живоначальной Троицы в Троицком-Голенищеве города Москвы, протоиерей Сергий Правдолюбов. Об этом сообщает сайт Московского патриархата.

Отец Сергий родился в 1950 году в Спасске Рязанской области в семье священника Анатолия Правдолюбова.

Семья отца Сергия насчитывает одиннадцать святых, все из которых причислены к сонму новомучеников и исповедников Российских. Его прадед, священномученик Анатолий Правдолюбов, был расстрелян в 1937 году. Дед, священноисповедник Сергий Правдолюбов, провел время в лагере особого назначения на Соловках. Братья деда — священномученик Николай и мученик Владимир Правдолюбовы — также были расстреляны, как и дед по матери, священномученик Михаил Дмитрев, в 1937 году.

В 1967 году отец Сергий окончил среднюю и музыкальную школу по классу скрипки в Касимове. Затем поступил в Московское музыкально-педагогическое училище имени Гнесиных, откуда был призван на службу в армию. После возвращения из армии он окончил семинарию и в 1978 году — Московскую духовную академию. Служил иподиаконом у Патриарха Пимена и защитил кандидатскую диссертацию по библеистике.

После службы в Николо-Хамовническом храме Москвы диаконом и протодиаконом, отец Сергий стал священником в Никольском храме в Ржавках (г. Зеленоград). Он преподавал в Московской духовной академии (доцент кафедры Литургики) и в Православном Свято-Тихоновском богословском институте (профессор, заведующий кафедрой Литургики). С 1990 года был настоятелем храма Живоначальной Троицы в Троицком-Голенищеве в Москве, который восстановил после долгих лет забвения.

В 1989 году по старому уставу Академии ему было присвоено звание магистра богословия (кафедра Литургики, Византийская гимнография). С 1999 года отец Сергий был членом Союза писателей России. В 2005 году он вошел в состав Синодальной богослужебной комиссии, а 15 июня 2014 года стал доктором богословия. По благословению Святейшего Патриарха и Священного Синода, он был включен в обновленный состав Синодальной богослужебной комиссии.