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Воскресенье, 27 февраля, 2022

Умер автор песни «Батальонная разведка» Игорь Морозов

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Умер автор песни «Батальонная разведка» Игорь Морозов

7info
ФОТО: EN.WIKIPEDIA.ORG

27 февраля скончался офицер, поэт, композитор, музыкант-исполнитель военных песен Игорь Морозов. Об этом, ссылаясь на официального представителя Союза десантников России Михаила Калинкина, сообщает «МК».

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Морозов — автор одной из самых известных песен о войне в Афганистане «Батальонная разведка». Её он посвятил своему отцу — полковнику ГРУ, служившему во внешней разведке.

Игорь Морозов в 1975 году закончил Московское высшее техническое училище имени Н. Э. Баумана. Принимал участие в создании первой в мире боевой машины пехоты БМП-1.

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