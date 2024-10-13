Умер актер из сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «След» Александр Крючков

12 октября стало известно о смерти известного актера театра и кино Александра Крючкова. Он скончался 7 октября в Москве в возрасте 80 лет.

Александр Крючков родился 22 ноября 1943 года, в 26 лет окончил ГИТИС. В течение карьеры служил в Московском областном театре юного зрителя, Камерном областном театре и Королёвском драматическом театре.

На сцене Крючков исполнил ряд запоминающихся ролей, среди которых князь Мышкин в «Идиоте» Ф. Достоевского, Кулигин в «Грозе» Н. Островского, Манилов в «Мертвых душах» Н. Гоголя, Скапен в «Плутнях Скапена» Ж.-Б. Мольера, а также Креон в «Медее» Ж. Ануя.

Александр Крючков также известен по своим ролям в кино и сериалах. Его фильмография включает восемь работ, среди которых «Помни имя свое», «Улицы разбитых фонарей-6», «Золотой туман» и «След».

В 1982 году Крючков был удостоен звания заслуженный артист РСФСР, пишет thevoicemag.ru.