Ульяновские врачи спасли жительницу Майнского района от смерти

В Ульяновске врачи спасли жительницу Майнского района от смерти. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
В кардиологическое отделение центральной медчасти доставили женщину в очень тяжелом состоянии. На первоначальном этапе фельдшерам удалось диагностировать у жительницы Майнского района инфаркт миокарда. Благодаря оперативным действиям медики избежали острого течения болезни.
Врач-кардиолог Станислав Козырецкий рассказал, что важно вовремя распознать инфаркт, чтобы была возможность лечения.
На данный момент жительница Майнского района Раиса Кочкурова чувствует себя удовлетворительно.