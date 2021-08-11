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Среда, 11 августа, 2021
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Ульяновские врачи спасли жительницу Майнского района от смерти

Елена Лобанова
вакцинация
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В Ульяновске врачи спасли жительницу Майнского района от смерти. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава. 

В кардиологическое отделение центральной медчасти доставили женщину в очень тяжелом состоянии. На первоначальном этапе фельдшерам удалось диагностировать у жительницы Майнского района инфаркт миокарда. Благодаря оперативным действиям медики избежали острого течения болезни. 

Врач-кардиолог Станислав Козырецкий рассказал, что важно вовремя распознать инфаркт, чтобы была возможность лечения.  

— Если у вас появились боли за грудиной, которые с каждым разом усиливаются и учащаются, то необходимо обратиться к специалисту. Вызвать скорую помощь нужно и в случае новой иррадиации болей в шею, лопатку, — сказал Козырецкий. 

На данный момент жительница Майнского района Раиса Кочкурова чувствует себя удовлетворительно.

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