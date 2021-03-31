Ульяновская пенсионерка не смогла закрыть рот после посещения стоматолога

Поход пожилой жительницы Ульяновска к стоматологу закончился в зале суда, пишет портал «Мозаика» со ссылкой на ГосЮрБюро.

Сообщается, что пенсионерка сделала протезирование в частной стоматологической клинике за 300 тысяч рублей. Однако зубы ей вставили некачественно, и в итоге женщина не могла полностью закрыть рот. Клиентка попросила переделать работу, однако ей отказали.

Начальник ГосЮрБюро Денис Литвинов отметил, что жительнице Ульяновска сняли зубной протез, дали подписать «пустой» договор и отказались возвращать деньги. Тогда она обратилась за помощью к юристам и написала обращения в различные органы.

В ответ представители клиники подали на пенсионерку в суд «за неуплату услуг». В конце концов, пенсионерка выиграла суд. Ей выплатят часть суммы за оплаченные услуги, а штраф и компенсацию морального вреда.