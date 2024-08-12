Ультразвуковая диагностика экспертного класса теперь доступна в новом клинико-диагностическом центре Рязани

Клинико-диагностический центр «РЖД-Медицина» — новый проект, который успешно реализуется в Рязани. Медучреждение широкого профиля открыли в апреле этого года в самом центре города по адресу: Первомайский проспект, д.66. Медицинское наблюдение в нём проходят не только работники железной дороги, но и жители Рязани и области. О востребованности свидетельствуют цифры – новый центр обслуживает от 4-х до 6-ти тысяч пациентов в месяц – это и профосмотры, и выездные чек-апы для крупных предприятий, и диагностика, и амбулаторное лечение.

— Это одна из клиник нашей большой сети «РЖД-Медицина», которая открывается в совершенно новом облике с точным подходом к запросам, идущим от клиентов. Здесь реализуются те медицинские направления, которые наиболее востребованы. Например, работают специалисты различных профилей, в том числе стоматологи, гинекологи, проводятся профосмотры, диспансеризация, – рассказала руководитель Центральной дирекции здравоохранения – филиала ОАО «РЖД» Елена Жидкова.

Акцент в своей работе медцентр делает на том, чтобы функциональная диагностика пациентов проводилась на высоком уровне.Кабинет УЗИ оборудован аппаратами Mindray DC 70 экспертного класса. Всего в центре таких аппаратов четыре. Они позволяют выполнять широкий спектр ультразвуковых исследований: от абдоминальных и гинекологических до кардиологических. Уникальные технологии позволяют эффективно проводить исследования у пациентов с повышенным индексом массы тела. Новое экспертное оборудование позволяет получить более точные результаты, что способствует выявлению новообразований на ранних стадиях в таких областях, как гастроэнтерология, эндокринология и маммология.Примером эффективности этих технологий стали выявленные во время осмотров образования в молочных железах (3 случая) и в брюшной полости (2 случая). Пациенты получили рекомендации и направлены на дальнейшее обследование.

«Хирург и гинеколог имеют сертификаты врачей ультразвуковой диагностики. При первом посещении можно сразу получить как консультацию, рекомендации по лечению, так и пройти диагностическое ультразвуковое исследование», — отметила Ирина Уткина, главный врач ЧУЗ «РЖД-Медицина -Рязань».

В офтальмологическом кабинете есть периметр для проверки полей зрения – такое оборудование есть только в специализированных медцентрах. Оно позволяет провести максимально быструю диагностику зрения, так как позволяет связать все приборы в единую систему – авторефрактометр и проектор знаков.

В процедурном кабинете с пациентами работает персонал высокой квалификации. Благодаря собственной лаборатории результаты анализов можно получить в день обращения в медцентр. В зависимости от пожелания пациента их могут направить по электронной почте.

Кабинет терапевта оснащён в соответствии с современными стандартами, здесь приём ведёт врач-терапевт, а также терапевт с сертификатом профпатолога, что особенно важно для вынесения заключений по медицинским осмотрам. В кабинете также находится виброплатформа – вибротестер МБН, который используется для исследования вибрационной чувствительности в рамках медицинских осмотров.Клиника работает и с юридическими лицами. Для тех, кто пришел на профосмотр , отведен цокольных этаж. Это позволяет экономить время пациентов и ускоряет процесс осмотра.

Клиника стремится создать комфортные условия для людей с ограниченными возможностями, поэтому присутствуют пандус, подъемник и специально оборудованный туалет.

Внимание к пациенту и высокое качество услуг – две составляющие репутации сети учреждений «РЖД-Медицина», которые подтверждаются работой нового клинико-диагностического центра.

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«РЖД-медицина» – первая и единственная сеть здравоохранения, которая специализируется на производственной медицине. Услуги подразделений могут получать как сотрудники РЖД, так и граждане, чья жизнь никак не связана с железной дорогой. Сейчас к подразделениям «РЖД-медицина» прикреплены 2,5 миллиона человек, 54,9% из которых – территориальное население. Всем им предлагается полный спектр медицинских услуг: от первичного приема специалиста до сложнейших операций.Организация включает в себя 134 медицинских учреждения в 75 субъектах России и насчитывает более 60 тысяч сотрудников.

ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Рязани». Лицензия: Л041-01183-62/00337523 от 5.11.2019г. на осуществление медицинской деятельности

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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