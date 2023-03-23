Улицы Безбожные в Рязани переименованы в Вокзальные проезды

Рязанские улицы 1-я и 2-я Безбожные переименовали в 1-й и 2-ой Вокзальные проезды. Такое решение приняли депутаты на заседании городской думы 23 марта.

Вопрос о смене названий поднимался ранее на заседании градостроительного комитета Рязанской городской думы. По словам депутатов, от рязанцев поступало много просьб о смене названия этих улиц.

Жителям переименованных улиц не обязательно менять прописку прямо сейчас: сделать это потребуется лишь при продаже недвижимости или смене паспорта.