Четверг, 23 марта, 2023
Татьяна Проводина

Улицы Безбожные в Рязани переименованы в Вокзальные проезды

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Рязанские улицы 1-я и 2-я Безбожные переименовали в 1-й и 2-ой Вокзальные проезды. Такое решение приняли депутаты на заседании городской думы 23 марта.

Вопрос о смене названий поднимался ранее на заседании градостроительного комитета Рязанской городской думы. По словам депутатов, от рязанцев поступало много просьб о смене названия этих улиц.

Жителям переименованных улиц не обязательно менять прописку прямо сейчас: сделать это потребуется лишь при продаже недвижимости или смене паспорта.

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