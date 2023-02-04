Уличные собаки напали на женщину в Рязани

Здравствуйте! Хочу поделиться ужасной историей, которая произошла со мной 29.01.23 вечером. Я шла по тротуару вдоль дороги по ул. Зубковой (где круговое движение), вдалеке у труб лежала собака (чипированная, я до сих пор помню ее морду). Я никогда не боялась животных, тем более собак, очень их любила, и не верила людям, которые рассказывали про их нападения (зачем животному просто так нападать на человека, который ничего ему не сделал?!).

Но этот вечер изменил все мое представление. Эта собака подбежала ко мне и начала сзади кусать и отдергивать меня за пуховик, совсем не играя, я не делала никаких резких движений, а постаралась ускориться, не обращая на нее внимания. В следующую секунду из-под труб выбежала стая собак (по памяти около 7 штук), они начали не просто лаять в стороне, они побежали с воем и визгом на меня. Я знала, что нельзя бежать в такой ситуации, постаралась не паниковать насколько это возможно и первое время отбивалась от них сумкой, когда они подбежали.

Они окружили меня и пытались напасть, выгрызая куски от моего пальто (слава богу оно было в пол). Я кричала о помощи так, что у меня пропал голос. В какой-то момент одна из собак, что была сзади прыгнула на меня и повалила на землю, я закрылась пуховиком и прижалась к земле, продолжая кричать и звать помощь. В этот момент они издавали страшные звуки и пытались вгрызться мне в лицо, которое я прятала за воротником своего пальто, и тело.

В какой-то момент из мимо проезжающей машины ко мне выбежал мужчина, собаки убежали. Я не знаю, чем могло все это закончиться, если бы этот мужчина не вышел мне на помощь, и мне страшно об этом думать. Я даже не знаю имя человека, который меня спас.

Как только, я оказалась дома, была вызвана полиция, написано заявление, к сожалению, я уверена, что за этим ничего не последует. Также я обратилась в травмпункт 11-й поликлиники, мне установили растяжения в руках (так я пыталась отбиться от этих собак), уколы от бешенства я делать отказалась.

Мое тело в ссадинах и синяках, слава богу, я пряталась за своим пуховиком, и собака не успела глубоко прокусить мне палец, оставив лишь неглубокую ранку. Куда обращаться в такой ситуации? Прикладываю видео, которое я записала в шоковом состоянии сразу же после прихода домой.