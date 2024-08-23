Пятница, 23 августа, 2024

Украинский снайпер ССО навел российскую ракету на позицию своей части

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от freepik

Снайпер из украинских Сил специальных операций (ССО) передал координаты расположения своего подразделения, что позволило нанести удар ракетой «Искандер». Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель» со ссылкой на реестр судебных решений Украины.

Согласно судебным материалам, 19 ноября 2023 года украинский военнослужащий передал российской стороне координаты пункта временной дислокации своего подразделения на Авдеевском направлении. Впоследствии по этим координатам был нанесен ракетный удар.

В результате удара погибли несколько спецназовцев, включая командный состав 8-го полка ССО Украины. Среди жертв, по предварительным данным, числится начальник штаба отряда, подполковник Андрей Александрович Бабийчук.

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