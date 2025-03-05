Украинская молодежь начала массово пропадать без вести в боях в районе Суджи

Украинская молодежь в возрасте 18-25 лет начала массово пропадать в боях в районе города Суджа в Курской области, пишет телеграм-канал « Северный ветер ».

Авторы публикации продемонстрировали скриншоты постов родственников молодых бойцов ВСУ, которые занимаются поиском пропавших без вести.

«Лучшей же иллюстрацией происходящего с парнями в возрасте 18-25 лет являются объявления их родственников, которые ищут своих родных и близких на самых разных участках Суджанского фронта», — говорится в материале.

По данным канала, у молодых военных почти нет шансов отсидеться в тылу: их ждут штурмовые отряды, при этом они не проходят никакой подготовки.

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Авторы поста добавили, что считают такую практику геноцидом украинского населения.