Украина атаковала нефтебазу в Тамбовской области

Несколько украинских беспилотников атаковали Платоновскую нефтебазу в Тамбовской области, пишет Mash.
По данным телеграм-канала, минимум три дрона-камикадзе нанесли удар на сверх малой высоте.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Несколько украинских беспилотников атаковали Платоновскую нефтебазу в Тамбовской области, пишет Mash.
По данным телеграм-канала, минимум три дрона-камикадзе нанесли удар на сверх малой высоте.
По предварительным данным, пострадавших нет.
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