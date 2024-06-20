Украина атаковала нефтебазу в Тамбовской области

Несколько украинских беспилотников атаковали Платоновскую нефтебазу в Тамбовской области, пишет Mash.

По данным телеграм-канала, минимум три дрона-камикадзе нанесли удар на сверх малой высоте.

«В результате там загорелся резервуар», – говорится в публикации.

По предварительным данным, пострадавших нет.