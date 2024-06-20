Четверг, 20 июня, 2024

Украина атаковала нефтебазу в Тамбовской области

Автор: powder

Опубликовано

Несколько украинских беспилотников атаковали Платоновскую нефтебазу в Тамбовской области, пишет Mash.

По данным телеграм-канала, минимум три дрона-камикадзе нанесли удар на сверх малой высоте.

«В результате там загорелся резервуар», – говорится в публикации.

По предварительным данным, пострадавших нет.

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