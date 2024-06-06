Уязвимость WhatsApp: мошенники легко получают доступ к аккаунтам пользователей

Популярный мессенджер WhatsApp оказался уязвим для взлома аккаунтов пользователей. Мошенникам достаточно минимальной ошибки владельца, чтобы получить доступ к личной переписке и информации, сообщает телеграм-канал «Вестник Киберполиции России».

Основная проблема заключается в низком уровне защиты приложения, особенно его веб-версии. Достаточно пройти по подозрительной ссылке, открыть вирусное видео или авторизоваться с нового устройства, чтобы злоумышленники могли завладеть аккаунтом.

Получив доступ к аккаунту, мошенники могут легко проникнуть к личной информации пользователя. Более того, они активно используют WhatsApp для различных видов мошенничества, таких как звонки от имени близких или государственных структур, обман и шантаж с целью вымогательства денег.

Чтобы избежать подобных неприятностей, пользователям рекомендуется игнорировать неизвестные ссылки, сообщения и звонки от сомнительных собеседников. Ценную информацию лучше не хранить на телефоне. Уязвимость WhatsApp требует от пользователей повышенной бдительности.