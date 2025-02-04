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Происшествия

Уголовное дело завели после нападения на женщин в Невском районе Петербурга

Алексей Самохин

В Санкт-Петербурге Следственный комитет возбудил уголовное дело о сексуальном насилии после нападения на женщин возле ЖК «Цивилизация» в Невском районе. Об этом пишет телеграм-канал «Mash на Мойке».

Очевидцы рассказали, что мужчина за один вечер успел напасть на трех женщин. Одна из низ опрошена следователями. Она рассказала, что шла по Архивной улице с ребёнком за руку. В этот момент сзади бесшумно подкрался неизвестный мужчина, просунул руку между её ног и долго удерживал, не давая уйти. Когда пострадавшая закричала, мужчина испугался и отбежал в сторону.

Предварительно, подозреваемый приехал в Россию из Средней Азии — его помогли задержать общественные активисты.

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Следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), сообщает Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу.

Сейчас силовики ищут других возможных жертв.

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© Информационное агентство 7info

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