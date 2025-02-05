Ударивший жену у школы в Ряжске мужчина публично принёс извинения

Мужчина, ударивший жену у школы №2 в городе Ряжске, публично принёс извинения за свои действия. Видео опубликовала рязанская полиция.

Видео момента инцидента появилось в социальных сетях 4 февраля. На записи было видно, как мужчина бьёт женщину и силой сажает в машину. После этого правоохранители провели проверку.

Героем записи, сделанной на улице Высотной, стал 42-летний местный житель. Мужчину разыскали и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что он применил физическую силу к жене во время ссоры с ней.

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Нарушителя привлекли к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»), ему грозит арест на срок до 15 суток.