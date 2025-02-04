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Фото: t.me/umvd62
Происшествия

У школы в Ряжске женщину избили и силой затащили в машину

Анастасия Мериакри

В Ряжске на территории школы №2 женщину силой затащили в машину. Об сообщает «РЗН.инфо» со ссылкой на очевидцев.

По информации СМИ, мужчина начал избивать женщину, пострадавшая спряталась от агрессора в машине. Но нападавший разбил стекло автомобиля и вытащил женщину, после чего продолжил совершать насильственные действия.

На крики женщины «помогите», «вызовите охрану» прохожие не откликались. Когда один из очевидцев попытался помочь, нападавший остановил его фразой «она моя жена». В итоге мужчина силой затащил предполагаемую жену в машину и уехал.

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В пресс-службе регионального УМВД подтвердили, что участниками происшествия стала супружеская пара. Полиция выясняет подробности ситуации.

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