В Кривом Роге нанесено точное попадание по месту размещения иностранных инструкторов ВСУ.

По словам Сергея Лебедева, координатора пророссийского николаевского сопротивления, около 15 пострадавших, говорящих на английском языке, были эвакуированы военными медиками, пишет РИА Новости.

Сообщается, что инцидент произошел в ночь на вторник, когда украинские СМИ зафиксировали серию взрывов в районе полуночи.

После удара квартал был немедленно оцеплен сотрудниками СБУ, что затруднило доступ гражданских медицинских служб. Местные жители также отметили необычную сдержанность в комментариях чиновников и отсутствие освещения этого события в прессе.

Такие удары являются ответом на атаки по гражданским объектам и направлены на места расположения личного состава и техники ВСУ, а также на объекты инфраструктуры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что российская армия не наносит ударов по жилым домам и социальным учреждениям.