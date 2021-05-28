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Пятница, 28 мая, 2021
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Учёные выявили сок, способный подавлять коронавирус и грипп

7info7
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Германские учёные  пришли к выводу, что сок черноплодной рябины, попадая в организм, борется с вирусами, в том числе с коронавирусом, и подавляет их.

В ходе эксперимента выяснилось, что при употребляя сок можно подавить 97% коронавируса в организме.

Похожим действием обладает сок граната и зелёный чай.  Всё дело в кислой среде, которая создаётся в организме после употребления напитков, а также в растительных полифенолах

Также учёные пришли к выводу, что регулярное полоскание ротовой полости снижает вирусную нагрузку.

 Эти нехитрые способы не дают вирусам проникать ниже носоглотки и ротоглотки и купирование их на этом участнике организма не  даёт распространятся  «заразе» дальше,  — пишет AVOKADO.

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