Вторник, 20 августа, 2024

Учные раскрыли секрет мужских предпочтений: самые привлекательные параметры тела

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от gpointstudio на Freepik

Не секрет, что пышные формы восхищают мужчин, однако многие девушки все равно продолжают изнурять себя спортом и диетами, стремясь к худобе. Но недавние исследования Абердинского университета (Шотландия) показали: мужчины предпочитают совсем не худышек.

Согласно эксперименту, проведенному учеными, наиболее привлекательными для мужчин оказались женщины с ростом 170 см и весом 70 кг. Это совсем не модельные параметры, к которым многие стремятся, но индекс массы тела (ИМТ) в диапазоне от 22,8 до 24,8 оказался самым притягательным для сильного пола. Об этом пишет Wday.ru.

Как рассчитать индекс массы тела?

ИМТ рассчитывается по формуле, предложенной еще в XIX веке бельгийским математиком Адольфом Кетле. Для этого вес в килограммах делится на квадрат роста в метрах. Например, для девушки с ростом 165 см и весом 65 кг ИМТ будет равен 23,9.

Вот пример вычисления индекса массы тела для девушки ростом 165 сантиметров и весом 65 килограммов. ИМТ = 65: (1,65 * 1,65) = 23,9.

Что означает ваш ИМТ?

  • ИМТ ниже 19 свидетельствует о недостатке веса, что может негативно сказаться на репродуктивной системе, уровне стресса и внешнем виде.
  • ИМТ меньше 15 указывает на истощение организма, требующее немедленного внимания и консультации с врачом.
  • ИМТ от 19 до 24 говорит о нормальном весе и отсутствии поводов для беспокойства.
  • ИМТ от 24 до 30 — предупреждение о возможном избыточном весе и необходимости пересмотреть питание и уровень физической активности.
  • ИМТ свыше 30 сигнализирует об ожирении и связанных с ним рисках для здоровья. В этом случае рекомендуется немедленно заняться коррекцией образа жизни.

Согласно результатам исследования, стремление к модельным параметрам может не только быть неоправданным, но и противоречить мужским предпочтениям. Берегите свое здоровье и ориентируйтесь на данные науки.

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