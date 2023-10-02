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Учёные выявили два предвестника опасного вида рака с выживаемостью 5%

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Британские учёные выявили два предвестника рака поджелудочной железы, пишет «Царьград».

Это один из самых опасных видов рака, который тяжело диагностировать и лечить. Выживаемость пациентов с подобным диагнозом не превышает 5%.

Учёные в Британии исследовали данные 40 тысяч пациентов, заболевших раком поджелудочной железы. У большинства за 2 года до постановки диагноза проявлялись неочевидные симптомы.

Во-первых, человек резко теряет вес, во-вторых, уровень сахара в крови высокий, но диабета нет.

По мнению медиков, признаки показывают, что поджелудочная железа начинает «барахлить» задолго до появления раковых клеток.

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