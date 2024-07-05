Учёные выяснили, что кофе, рис и яйца могут вызвать рак и другие заболевания

Новое исследование показало, что употребление кофе, яиц и риса может привести к повышенному содержанию токсичных химикатов в крови и грудном молоке.

О результатах научной работы, ссылаясь на The Mirror, пишет сообщает Kp.ru. В ходе исследования были проанализированы образцы крови трёх тысяч человек. Выяснилось, что у тех, кто употребляет эти продукты, повышен уровень пер- и полифторалкильных веществ (PFAS).

Эти 16 000 химических соединений используются для придания продуктам термостойкости, защиты от грязи и придания им водоотталкивающих свойств. PFAS не разлагаются естественным путём и накапливаются в организме с течением времени. Они связаны со множеством проблем со здоровьем, включая рак, врождённые дефекты и заболевания печени.

Рис может поглощать PFAS из загрязнённой почвы или кухонной посуды. Вполне вероятно, что эти химические вещества присутствуют и в источниках воды. Куриные яйца могут поглощать PFAS из удобрений, сточных вод или даже через корм. Кофе может быть загрязнён PFAS из-за зёрен, воды и почвы, используемых при его производстве. Морепродукты ранее уже были идентифицированы как сильно загрязнённые этими веществами.