Учёные предсказали новые волны пандемии из-за трёх новых штаммов «Омикрона»

Три новых геноварианта «Омикрона», на которые из-за повышенной заразности уже обратила внимание ВОЗ, могут стать причиной нового подъёма заболеваемости COVID-19, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Речь о линиях коронавируса BA.4, BA.5 (новые южноафриканские «Омикроны») и BA.2.12.1 (нью-йоркский вариант),

– Есть информация о том, что вариант BA.2.12.1 крайне быстро распространяется по территории США и вообще считается наиболее быстро распространяющимся вариантом вируса. На территории штатов Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут этот вариант уже считается доминирующим, и вряд ли он ограничится только этой территорией, — сказал «Известиям» заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.

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Распространится ли нью-йоркский вариант в других странах, покажет время, добавил он.

Что касается южноафриканских линий BA.4 и BA.5, повышенное внимание к этим линиям связано с предположительной возможностью ухода от иммунного ответа переболевших, сказали «Известиям» в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Это подтверждают и исследования. Как указано в препринте ученых из Чанпинской лаборатории КНР, американский BA.2.12.1 и африканские и BA.4 и BA.5 уклоняются от антител гораздо эффективнее всех других вариантов.

– По сравнению с BA.2 эти линии демонстрируют более сильный уход из-под плазмы вакцинированных тремя дозами и, что поразительно, вакцинированных и переболевших BA.1, — указано в аннотации к исследованию.

Учёные пришли к выводу, что новые варианты могут стать проблемой для коллективного иммунитета, так как ставят под вопрос эффективность бустерной вакцинации. А значит, с этих штаммов может начаться новая волна пандемии.

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