Учёные опровергли информацию о «мощной вспышке на Солнце»

На сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН появилось сообщение учёных, уточняющее силу произошедшей на Солнце вспышки.

В средствах массовой информации со ссылкой на агентство ТАСС распространяется информация о «мощной вспышке на Солнце». По мнению автора сообщения, подача материала создает ошибочное впечатление о реальной силе события.

На самом деле сегодня, около 16:00 по московскому времени, на Солнце произошла средняя вспышка уровня M1.1. Этот показатель лишь на 10% превышает уровень слабых вспышек класса C и находится на самой границе M-класса. В исходном сообщении ТАСС данный балл указан, но не уточняется, что с начала 2025 года уже зафиксировано 98 подобных событий, а в 2024 году их было около 1000. Это означает, что в среднем в 2024–2025 годах регистрируется по три таких вспышки в сутки.

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Иногда даже средние вспышки заслуживают внимания, если они сопровождаются выбросом массы или происходят вблизи центра солнечного диска, что может повлиять на Землю. В этом случае ни одно из условий не выполняется: выброса массы после вспышки не зафиксировано, а ее местоположение — вблизи края солнечного диска — исключает влияние на нашу планету. Сама вспышка длилась всего около трех минут.

В целом ситуация на Солнце остается умеренно спокойной, вспышечный уровень не повышен.