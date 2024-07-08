Учёные назвали идеальное количество партнёров в сексе для мужчин и женщин

Немецкие учёные из Саарского университета выяснили, какое количество сексуальной активности в глазах общества является идеальным для мужчин и женщин. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Social Psychological and Personality Science (SPPS), пишет «Газета.ру».

Команда учёных изучала вопрос двойных стандартов в отношении секса, когда общество более снисходительно относится к сексуально активным мужчинам, в то время как от женщин ожидает большей скромности в интимной жизни.

Эта точка зрения подтверждается многими исследованиями, но их результаты не всегда были последовательными. В своей новой работе команда проанализировала две выборки, в которых участвовало в общей сложности 360 человек.

Добровольцам было предложено оценить, как общество относится к 25-летнему мужчине или женщине, которые демонстрируют один из семи уровней сексуальной активности: от очень низкого до очень высокого. Уровни оценивались по семи различным показателям, таким как количество долговременных и случайных сексуальных партнёров, возраст начала половой жизни, частота половых актов, мастурбации, появления сексуального влечения и сексуальных фантазий.

Исследование подтвердило некоторые традиционные взгляды на сексуальные двойные стандарты, а также предложило новые идеи. Одним из основных выводов стало то, что высокий уровень сексуальной активности был оценён более благоприятно для мужчин, чем для женщин.

Значимым открытием стало то, что умеренный уровень сексуальной активности оценивался наиболее благоприятно как среди мужчин, так и среди женщин. Это ставит под сомнение представление о том, что только крайние уровни сексуальной активности (очень высокий для мужчин и очень низкий для женщин) социально вознаграждаются.

Исследователи определили «идеальный уровень» сексуальной активности, при котором общественные оценки людей были наиболее положительными.

Для мужчин идеальным было иметь около 4–5 сексуальных партнёров в течение жизни, включая 2–3 случайных партнёра. Возраст сексуального дебюта должен был быть от 18 до 20 лет. Наиболее благоприятно общество относилось к мужчинам, которые занимались сексом 4–5 раз в неделю, мастурбировали 3–4 раза в неделю, испытывали сексуальное желание три раза в день и имели сексуальные фантазии три раза в день.

Для женщин идеальные уровни были несколько ниже: около 2–3 сексуальных партнёров в течение жизни, 1–2 случайных партнёра и возраст сексуального дебюта в 16–18 лет. Женщины должны были заниматься сексом 3–4 раза в неделю, мастурбировать 2–3 раза в неделю, испытывать сексуальное желание и фантазии дважды в день.

Также исследователи изучили, как отклонения от идеального уровня сексуальной активности влияют на общественные оценки. Они обнаружили, что женщины, которые превышают идеальный уровень, подвергаются более строгому осуждению, чем мужчины. Это усиливает общественное наказание за высокую сексуальную активность у женщин. Однако мужчины, которые опускаются ниже идеального уровня, сталкиваются с более негативными оценками, чем женщины. Это подчёркивает общественное давление на мужчин, требующее от них быть сексуально активными.