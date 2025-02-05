Учитель лицея №52 Елена Мальчикова стала послом ФКР от Рязанской области

Учитель начальных классов рязанского лицея № 52, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Елена Мальчикова стала послом Форума классных руководителей от Рязанской области в 2025 году.

20 января дирекция ФКР назвала имена послов – представителей 87 регионов. Все кандидаты прошли отборочные этапы, в числе которых – анкета, видеовизитка, собственное видение мисси посла ФКР и другие испытания.

«В этом году Всероссийскому форуму классных руководителей исполняется 5 лет, и дирекция ФКР впервые объявила конкурс на должность посла Всероссийского форума классных руководителей в регионе. Миссия посла ФКР заключается в том, чтобы информировать педагогическое сообщество о мероприятиях, проводить встречи с классными руководителями города и области, знакомить их с возможностями, которые предоставляет ФКР. Ну и, конечно, общаться и взаимодействовать, чтобы педагоги разных областей могли получать знания и опыт от своих коллег из любого уголка нашей страны», – рассказала Елена Мальчикова.

Напомним, Всероссийский форум классных руководителей проводится по поручению Президента РФ ежегодно с 2021 года. Он объединяет активных классных руководителей и кураторов групп СПО со всей страны, помогая обмениваться опытом и проводить совместные проекты. В 2023 году у ФКР было 23 амбассадора ФКР, в 2024 году – 90 послов ФКР из всех регионов России и Байконура. Стратегическим партнером форума выступает АНО «Диалог Регионы».