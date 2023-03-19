Учитель физкультуры из Кемеровской области приютил в своём доме 45 брошенных животных

Кемеровский учитель физкультуры заботится о брошенных хозяевами кошках и собаках. В своём частном доме Олег Пикалов приютил животных, оказавшихся на улице. Мужчина заботится о питомцах, дрессирует их и ищет им новые дома. Подробности истории раскрывает Федеральное агентство новостей.

Житель города Осинники Олег Пикалов преподаёт физкультуру в местном лицее. Небольшой приют для бездомных животных «Гав-мяугли» неравнодушный мужчина организовал во дворе своего частного дома. Хозяин отмечает, о «братьях наших меньших» он привык заботиться с самого детства.

Олег Пикалов: «Помогать обездоленным и брошенным — это наша внутренняя сущность. Необходимо сочувствовать и оказывать поддержку, если ты можешь. Когда я маленьким был, много чего в жизни не хватало, и я понимаю, что это такое»

Однажды мужчина обнаружил, что собаки на стройке, которых он подкармливал, пропали. Олег нашёл их и забрал домой. С тех пор у него появлялось всё больше питомцев.

Олег Пикалов: «Такая орава просто на тебя надеется и каждый день ждёт тебя: и погулять, и покормить. Чувствуется, что живёшь не зря»

Олег построил вольеры и будки для собак, кормит их и обучает простым командам. Официально зарегистрировать приют пока не получилось: Олег живёт в частном секторе, на участок нужно провести проточную воду.

Нередко к постояльцам Олега приезжают волонтёры с помощью, неравнодушные люди собирают средства на нужды приюта. Не забывает мужчина и о своём призвании – прививать детям любовь к спорту.

Скриншот из видео Ruptly на сайте Федерального агентства новостей