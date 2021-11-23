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Вторник, 23 ноября, 2021
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Ученые РязГМУ установили роль свободных радикалов в устойчивости раковых клеток к химиотерапии

7info

Ученые Рязанского государственного медицинского университета им. И. П. Павлова (РязГМУ) завершили исследование механизма влияния свободных радикалов на выработку в раковых клетках белка-транспортера Р-гликопротеина, препятствующего действию противоопухолевых лекарственных препаратов. Об этом информирует пресс-служба Минздрава Рязанской области.

В дальнейшем это позволит разработать препараты, повышающие эффективность лечения, сообщил руководитель исследования, профессор кафедры фармакологии вуза Алексей Щулькин.

«Мы установили, что если в опухолевой клетке простимулировать образование небольшого количества свободных радикалов (частиц с неспаренными электронами), то это запускает определенный процесс, в результате которого увеличивается синтез белка-транспортера P-гликопротеина (белок лекарственной множественной устойчивости), и он начинает выбрасывать из клетки ряд веществ, в том числе и лекарственные препараты. Теперь наша задача — тестирование субстанций, которые смогут заблокировать механизм повышения образования белка в опухолях», — сказал Алексей Щулькин.

Как пояснил ученый, сегодня снижение чувствительности раковых клеток к лекарственным препаратам является одной из главных проблем при лечении онкологических заболеваний. Тестирование механизма влияния свободных радикалов на выработку белка-транспортера, проводилось на раковых клетках кишечника, у которых показатель резистентности (устойчивости) к химиотерапии может достигать 50%.

«Свободные радикалы образуются в организме постоянно, они выполняют защитную роль, в том числе при инфекционных заболеваниях, контролируют процесс обновления организма, то есть они полезны. Однако при влиянии внешних факторов, таких как ультрафиолетовый свет, курение, радиация, или при развитии воспалительных, инфекционных, сердечно-сосудистых заболеваний, также ковиде, механизм их выработки нарушается и их становится больше», — пояснил Щулькин.

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