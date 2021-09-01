Ученые нашли вызывающие онкологию вещества в воздухе квартир

Американские ученые нашли в воздухе, которым люди дышат дома и на работе, вредные вещества. Некоторые бактерии могут вызывать онкологию и бесплодие. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ученые проанализировали воздух в нескольких комнатах детсада, одного дома, кладовой магазина, двух магазинах ковров, лабораториях, пяти офисах, одной классной комнаты и лифта.

Вредные вещества нашли почти во всех обследованных местах. Самые высокие концентрации зафиксировали в магазинах ковров.

Известно, что обнаруженные ПФАС — органические соединения, в которым водород замещен фтором. Такие вещества используют по всему миру в производстве упаковочных материалов, водонепроницаемых тканей для одежды, зубной нити, помад, теней для век, чистящих средств для ковров. При этом они могут вызвать рак, бесплодие или проблемы с иммунной системой.