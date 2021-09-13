Ученые доказали: переедание — не причина, а следствие ожирения

17 учёных из США, Дании, Канады опубликовали в журнале American Journal of Clinical Nutrition статью, доказывающую углеводно-инсулиновую модель биологического механизма ожирения. Об этом сообщает РИА Новости.

Устоявшийся подход к ожирению связывает его с перееданием. Человек получает больше калорий, чем тратит, в результате они откладываются в виде жира. Диеты рекомендуют снизить потребление пищи, увеличить физическую активность. Во многих случаях это не помогает.

Исследователи предположили, что на вес человека влияет не сколько он есть, а что именно.

— Главная причина ожирения — не переедание как таковое, а чрезмерное потребление пищи с высоким гликемическим индексом, в частности, обработанных продуктов с большим количеством быстро усваиваемых углеводов, — пишет РИА Новости.

Употребление подобных продуктов меняет метаболизм, вызывает гормональные сдвиги. Организм увеличивает секрецию инсулина и подавляет секрецию глюкагона. Клетки получают сигнал не тратить калории, накапливать их. Мозг понимает, что энергии не хватает, увеличивает чувство голода, человек начинает больше есть. Кроме того, в попытках организма сэкономить топливо метаболизм замедляется.

Медики считают, что снизив потребление быстроусвояемых углеводов человек не только уберёт главную причину ожирения, но и снизит чувство голода. В результате люди могут похудеть, не прибегая к изнурительным ограничениям в пище.