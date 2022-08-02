Татьяна Проводина

Участок возле Уржинского озера выставлен на продажу

Скриншот фото Авито

Участок возле Уржинского озера выставлен на продажу.

Один гектар земли продаётся за 5 млн рублей. Объявление появилось на Avito. Продавец предлагает участок на границе Мещерского национального заповедника под глемпинг, автокемпинг или строительство базы отдыха.

Озеро Уржинское является памятником природы, оно окружено сосновым лесом. Озеро находится в 20 километрах от Рязани, и горожане любят там отдыхать.

Участок граничит с действующей базой отдыха. Он находится в частной собственности и относится к зоне размещения объектов туристического назначения.

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