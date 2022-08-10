Татьяна Проводина

Участок трассы в Рязанской области отремонтирует по технологии Superpave

Фото из группы Объясняем.Рязанская область ВКонтакте

Речь идёт об участке Егорьевского шоссе в Клепиковском районе. В Рязанской области эту технологию применяют впервые, – сообщается в группе Объясняем.Рязанская область ВКонтакте.

Особенность новшества – разработка рецепта и применение специальной марки битума. Состав и пропорции компонентов варьируются в зависимости от актуальных климатических условий и автомобильную нагрузку на дорогу.

Как отметили в региональном минтрансе, с новым методом должна повыситься износостойкость покрытия, а также должны увеличиться межремонтные сроки на трассе.

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