Участок трассы в Рязанской области отремонтирует по технологии Superpave

Речь идёт об участке Егорьевского шоссе в Клепиковском районе. В Рязанской области эту технологию применяют впервые, – сообщается в группе Объясняем.Рязанская область ВКонтакте.

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Как отметили в региональном минтрансе, с новым методом должна повыситься износостойкость покрытия, а также должны увеличиться межремонтные сроки на трассе.