Вторник, 6 июня, 2023
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Участок дороги в центре Рязани с 9 июня будет временно перекрыт

Татьяна Проводина
Скриншот из видео Телеканала ТКР ВКонтакте

Автомобилистам Рязани стоит продумать пути объезда участка в центре города, который с 9 июня будет перекрыт. Об этом говорится в сюжете телеканала ТКР.

Речь идёт об участке Первомайского проспекта от перекрёстка с улицей Вокзальная и до поворота на улицу Типанова.

Для общественного транспорта оставят по одной полосе в каждом направлении. Новая разметка с выделенными полосами уже появилась.

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