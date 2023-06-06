Участок дороги в центре Рязани с 9 июня будет временно перекрыт

Автомобилистам Рязани стоит продумать пути объезда участка в центре города, который с 9 июня будет перекрыт. Об этом говорится в сюжете телеканала ТКР.
Речь идёт об участке Первомайского проспекта от перекрёстка с улицей Вокзальная и до поворота на улицу Типанова.
Для общественного транспорта оставят по одной полосе в каждом направлении. Новая разметка с выделенными полосами уже появилась.
РМПТС будет менять магистральную теплотрассу. Капитальный ремонт позволит забыть о коммунальных авариях как минимум на несколько десятилетий.