Участок дороги в центре Рязани с 9 июня будет временно перекрыт

Автомобилистам Рязани стоит продумать пути объезда участка в центре города, который с 9 июня будет перекрыт. Об этом говорится в сюжете телеканала ТКР.

Речь идёт об участке Первомайского проспекта от перекрёстка с улицей Вокзальная и до поворота на улицу Типанова.

Для общественного транспорта оставят по одной полосе в каждом направлении. Новая разметка с выделенными полосами уже появилась.

РМПТС будет менять магистральную теплотрассу. Капитальный ремонт позволит забыть о коммунальных авариях как минимум на несколько десятилетий.