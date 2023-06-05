На дорогах Рязани появилась новая разметка выделенных полос для общественного транспорта

Рязанцы обсуждают в соцсетях новую разметку выделенных полос для общественного транспорта.

В группе ПУВР ВКонтакте горожане делятся мнениями, поможет ли это избавиться от пробок на дорогах.

Кто-то надеется, что опыт будет удачным и общественный транспорт будет двигаться быстрее. Некоторые уже оценили скорость движения по этим участкам.

Кто-то считает, что водители маршруток по-прежнему будут «прыгать из ряда в ряд». Некоторые не могут представить, что будет при такой организации движения, когда заселят все строящиеся дома в районе ТЦ «Премьер».

Фото Влада Захаренкова в группе ПУВР ВКонтакте