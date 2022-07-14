Участок дороги отремонтируют в Старожиловском районе.

В 2022 году приведут в нормативное состояние более двух километров дороги Рязань – Ряжск – Александро-Невский – Данков – Ефремов. Отремонтируют отрезок от поворота на село Истье до остановки общественного транспорта в селе Акулово.

Там выполнят фрезерование старого дорожного покрытия, уложат два слоя асфальтобетона, укрепят обочины, установят новые дорожные знаки и нанесут разметку. Об этом сообщает региональный минтранс.

Участок попал в перечень объектов нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на этот год благодаря поддержке федерального центра.