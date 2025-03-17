Участник СВО с позывным «Зять» женился на дочери сослуживца в Рязани

В Рязани участник специальной военной операции Максим женился на дочери сослуживца Ксении. Об этом сообщает газета «Сельская новь».

Максим родом из села Дуплято-Маслово Знаменского округа. С осени 2022 года он служит в зоне СВО на Запорожском направлении. Максим начал службу с позывным «Лекарь», ведь он выполнял медицинские функции. После перевода в другую роту при выборе позывного командир подразделения просто сказал: «Будешь Зятем».

Максим по телефону познакомился с дочерью своего сослуживца Вячеслава. Максиму было 25 лет, Ксении 19 лет. Она веб-дизайнер, творческая, талантливая девушка из Рязани. Ксения отправляла Максиму посылки с гостинцами, так молодых людей настигла любовь.

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Приехав в очередной отпуск, Максим сделал Ксении предложение руки и сердца, она согласилась. Молодожены расписались в Рязани, здесь же планируют жить после возвращения Максима с СВО. Через неделю военнослужащий вновь отправится на боевые позиции.

После окончания СВО супруги хотят сыграть настоящую свадьбу и обвенчаться в церкви.

«Её любовь и поддержка для меня много значат, как будто порой второе дыхание открывается. Победа обязательно будет за нами», — сказал Максим.

Так Максим «Зять» стал настоящим зятем в своём боевом подразделении.