Участник Шоу 1000 музыкантов «МЕГАРОК» из Рязанской области поделился впечатлениями о концерте

Недавно мы рассказали о барабанщике из Шацка Павле Маслове, который прошел кастинг на Шоу 1000 музыкантов «МЕГАРОК». Оно состоялось в Москве в прошедшие выходные. Шацкий барабанщик рассказал 7info, как прошел один из самых масштабных концертов года.

Была ли у вас репетиция накануне?

Конечно! Репетировали 28 июня с 11:00 до 21:00! Все это время настраивали гитары, бас-гитары, барабаны. Всю программу прогоняли целиком несколько раз. Для удобства нас разделили по группам в зависимости от того, на каких инструментах мы играем. Мы, барабанщики, за эти два дня так сплотились, что не хотели расставаться! Это была отличная командная работа! Наши установки стояли на сцене друг напротив друга, и если кто-то что-то забывал, буквально взглядом подсказывали друг другу, как и что делать!

А непосредственно в день концерта, 29 июня, мы буквально один раз прогнали программу, и этого было достаточно: несмотря на такое количество музыкантов, все сыгрались идеально!

Сколько зрителей было в зале?

Организаторы сказали, что более 9 тысяч! Это, конечно, была мощнейшая энергия, которую сначала даже невозможно осознать. А когда осознаешь, не можешь поверить, что это все происходит с тобой! У меня это первый опыт выступления на такую большую аудиторию.

Как прошел сам концерт?

Как и задумывалось, 1000 музыкантов вышли на ЦСК Арену и начали исполнять отечественные и мировые хиты рока. Кстати, в России шоу такого формата прошло впервые. Вместе с нами на одной сцене выступали известные группы: Jane Air исполнили песню Rolling Stones — Satisfaction, а группа Neverlove – песню AC/DC — Highway to Hell.

Какая песня особенно взорвала зал?

Все песни зашли на «ура», но, мне кажется, «Группа крови» группы «Кино» прозвучала особенно эпично. Ее мы исполняли уже ближе к финалу. Как только зазвучали первые аккорды, зрители буквально подпрыгнули со своих мест! Также бурная реакция была на песню «Вечно молодой» группы «Смысловые галлюцинации» и Smells Like Teen Spirit группы Nirvana.

А сам какие эмоции получил от концерта?

Я знал, что это будет круто, но чтобы настолько… Это просто восторг! Собрали по-настоящему классных и профессиональных музыкантов со всей страны, организаторы шоу сделали все на высшем уровне. Ну а зрители дополнили эту невероятную атмосферу. Я даже не могу передать словами, что ощутил, когда мы доиграли песню Bon Jovi – It`s My Life: я вытаскиваю наушники, слышу оглушительный рев почти десятитысячной толпы! У меня от одних воспоминаний до сих пор мурашки по коже. Заряд энергии, который хотел получить, я получил сполна. Надеюсь, что подобное шоу станет в нашей стране традицией!

Видео из группы МЕГАРОК | Шоу тысячи музыкантов