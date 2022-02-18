Участник драки с полицейскими в московском метро улыбался на допросе

МВД опубликовало ролик допроса одного из мигрантов, задержанных за нападение на полицейских в столице, пишет агентство «Москва».

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Инцидент произошел 17 февраля в московском метро на станции «Тульская». Стражи порядка попросили мужчин пройти с ними для установления личностей. Они ответили отказом и напали на силовиков.

На кадрах мужчина в красной куртке с улыбкой отвечал на вопросы полицейского. Он заявил, что «никакого сопротивления не оказывал». При этом задержанный потребовал от полицейских «убрать руки».

Один из нападавших – 21-летний уроженец Таджикистана. Его задержали на месте. Второй подозреваемый задержан на следующий день.