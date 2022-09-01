Участница жуткого ДТП с бензовозом и скорой под Ярославлем рассказала, как все было

Одна из участниц смертельной аварии в Ярославском районе рассказала свою версию того, как произошло столкновение, пишет 76.RU.

Тройное ДТП произошло в районе деревни Воробино 30 августа. По предварительной версии, бензовоз выехал на встречную полосу и врезался в карету скорой помощи, в которую въехала легковушка Suzuki. По словам очевидцев, на месте случившегося вспыхнул разлитый бензин, был слышен взрыв. Водитель бензовоза и вся бригада скорой помощи погибли.

«Бензовоз перед самой скорой помощью сделал резкий кульбит и повернул сюда. И скорая врезалась прямо в бензовоз. <…> Там все смяло. Там два трупа. А водитель был жив», – отметила собеседница.

По словам автомобилистки, она въехала по инерции, потому что тормозила изо всех сил.

Следователи возбудили уголовное дело из-за смерти людей.