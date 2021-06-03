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Во Владимирской области суд признал 42-летнего жителя города Радужный виновным в убийстве трёх человек ( п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также в причинении тяжкого вреда здоровью ещё одного ( п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

В апреля 2019 года мужчина временно поселился в квартире знакомых. Ночью 6 апреля он вступил в конфликт с проживающими там мужчиной и двумя женщинами. Квартирант, находившийся в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, начал высказывать подозрения в том, что знакомые сообщают в правоохранительные органы о его местонахождении. Из-за этого назначенные судом исправительные работы заменят ему на реальное лишение свободы.

– Несмотря на попытки успокоить гостя, обвиняемый поочередно нанес ножевые ранения сначала 36-летнему мужчине, а затем 57-летней и 65-летней женщинам, – говорится в сообщении следственного управления.

После смерти жильцов квартиры, мужчина закрыл её снаружи и ушёл в питейное заведение. Там он встретил знакомую и отправился к ней домой, чтобы продолжить пьянку. В доме женщины он поссорился с находившимся там мужчиной и попытался зарезать и его, но пострадавшему удалось отбиться и сбежать.

Эксперты признали обвиняемого вменяемым, страдающим расстройством личности, осложненным синдромом алкогольной зависимости. Суд назначил ему наказание в 24 года 1 месяц колонии строго режима.