Убийца девятилетней девочки в Вологде требовала оперировать здорового ребенка

Знакомые рассказали МК о прошлом 40-летней Ульяны Ланской, которая подозревается в убийстве девятилетней девочки в Вологде.

По предварительной версии, женщина заманила к себе домой двух детей, после чего одного из них отпустила, а второго – убила.

«На самом деле Ульяну зовут Марией. Несколько лет назад она поменяла свои имя, отчество и фамилию», – отметили собеседники издания.

Они назвали злоумышленницу «интеллигентной женщиной», которая раньше занималась репетиторством по нескольким иностранным языкам, однако потом «что-то пошло не так».

После рождения дочери Ланская решила, что та больна раком и может умереть в любой момент. Она требовала, чтобы врачи сделали ей операцию. При этом мать отказывалась верить, ей говорили, что девочка совершенно здорова. Своим знакомым она говорила, что забеременела от инопланетян. Выяснилось, что женщину лишили родительских прав.