Воскресенье, 1 декабря, 2024
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Убийцу шпица Чиполлино приговорили к обязательным работам

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Алексей Самохин
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Житель Москвы, убивший шпица по кличке Чиполлино, приговорён к 200 часам обязательных работ, пишет «Московский комсомолец».

По данным СМИ, приговор убийце собаки вынес мировой судья района Кунцево.

Преступление совершено 22 августа 2024 года в квартире на Новорублевской улице. В этот день мужчина поссорился с подругой во время пикника с алкоголем. Ссора продолжилась дома, маленький пёс хозяйки начал лаять на дебошира. В ответ мужчина несколько раз ударил шпица ногой. От полученных травм собака скончалась на месте.

Приговор по делу вынес судья участка № 198.

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