Убийца жены и двух детей издевался над семьей задолго до трагедии

Продолжается расследования чудовищного убийства семьи из четырех человек в Канске Красноярского края, пишет КП.

По предварительной версии, местный житель Николай Куропаткин зарезал жену и двух детей, после чего покончил с собой.

Источник уточнил, что дети часто жаловались на отца одноклассникам. Так, мальчик даже боялся разговаривать с друзьями при мужчине. Злоумышленник поднимал руку на своих родственников.

«Он говорил, что отец давно их бил. Издевался так, что маму рвало кровью. Однажды он избивал его, сестру и мать двое суток, угрожал убить, но тогда обошлось», – отметил собеседник издания.

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Также стало известно, что за пару месяцев до трагедии женщина заявляла на убийцу за побои.

Следователям продолжают разбираться, почему внешне приличный мужчина пошел на убийство собственной семьи.