Убийца сотрудницы компании микрозаймов полностью признаёт вину и сотрудничает со следствием.

Стрелка привезли на место преступления, чтобы проверить показания на месте. Об этом сообщает Telegram канал 112.

Как говорится в сообщении, 46-летний Дмитрий Перевозчиков взял 30 тысяч рублей в кредит в компании «Viva деньги». Мужчина не смог его закрыть и решил избавиться от сотрудницы, оформлявшей микрозайм.

Ранее сообщалось, что 51-летняя Ирина Глушаченкова была застрелена в лицо из пистолета с глушителем. Найти стрелка помогли камеры видеонаблюдения.

Предполагаемому убийце предъявили обвинение по двум статьям — об убийстве и незаконном обороте оружия. Об этом сообщили в СКР.

Задержали фигуранта в Балашихе. Следователю мужчина заявил, что хотел завладеть деньгами фирмы. Орудие преступления обнаружили во время обысков в квартире подозреваемого.

Следствие будет ходатайствовать о заключении обвиняемого под стражу.