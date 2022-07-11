Работница микрозаймовой организации убита в столице

В Москве убита работница микрозаймовой организации.

По предварительным данным, киллер использовал пистолет с глушителем. Уголовное дело возбуждено по статьям об убийстве и незаконному обороту оружия. Об этом сообщает Telegram канал 112.

Убийца застал 51-летнюю Ирину Глушаченкову на рабочем месте. Женщина работала в компании «Viva деньги» на Кожевнической улице. 10 июля вечером киллер вошёл в офис компании и выстрелил женщине в лицо.

Сын убитой обратился к полицейским, когда мать не вернулась домой. Тело женщины обнаружили сегодня утром.

Личность нападавшего не установлена. Убийца был в кепке, медицинской маске и с рюкзаком. После убийства он искал что-то в шкафах, – передаёт 112.