Убийца подростка из Рязанского района получил 15 лет колонии

В Рязанской области суд на основании вердикта присяжных заседателей вынес обвинительный приговор по уголовному делу об убийстве несовершеннолетнего в Рязанском районе, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

15-летнего подростка убили в октябре 2021 года в посёлке Учхоза Стенькино.

В ходе расследования было установлено, что мужчина, будучи супругом матери подростка, скрытно оформил в свою собственность долю в доме, где проживала семья. После развода он неоднократно посещал дом, забирал имущество и использовал гараж для своих нужд. Эти действия привели к обострению отношений с бывшей женой и пасынком, что вызывало постоянные конфликты.

В один из дней мужчина, решив отомстить подростку, совместно со своей знакомой приехал по месту жительства мальчика и нанес ему множественные удары гаечным ключом и ножом. После убийства они спрятали тело подростка в колодце у заброшенного строения в Рязанском районе, засыпав землей и мусором.

Чтобы скрыть преступление, женщина инсценировала побег подростка из дома: она надела его одежду, взяла рюкзак и прошла мимо камеры видеонаблюдения, зафиксировавшей её действия.

В ходе расследования также выяснилось, что обвиняемые причастны к другим преступлениям, включая незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов.

Суд, с участием присяжных заседателей, рассмотрел уголовное дело и вынес обвинительный вердикт. Мужчине назначено наказание в виде 15 лет и 1 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Женщина получила 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.