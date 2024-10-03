У журналистки с Урала начались проблемы после вопроса к Мизулиной про отсутствие детей

В Челябинске у корреспондента 74.RU начались проблемы после вопроса к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной про отсутствие детей.

В четверг общественный деятель встретилась со школьниками и студентами в MTS Live Hall. Журналистка задала вопрос, почему у выступающей против пропаганды чайлдфри и за семейные ценности Мизулиной нет своих детей.

«Откуда у вас такая информация? Я личную жизнь не обсуждаю», – парировала глава Лиги безопасного интернета.

После этого, по данным издания, к корреспонденту подошли «люди в штатском» и попросили предъявить документы.

По словам очевидцев, Мизулина потребовала, чтобы они «пробили ее по базе». Кроме того, силовики задали журналистки вопросы личного характера: про образование, друзей.