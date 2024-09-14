У жительницы Касимова конфисковали автомобиль из-за мужа

Касимовский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления).

Установлено, что в апреле 2024 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил поездку в районный центр, где и был остановлен сотрудниками ГИБДД. При этом виновный имел непогашенную судимость за совершение аналогичного деяния.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил мужчине наказание в виде принудительных работ на срок 7 месяцев с удержанием 10% заработной платы в доход государства и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года 6 месяцев.

Принадлежащий супруге осужденного автомобиль, использованный им при совершении преступления, конфискован в доход государства, сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.