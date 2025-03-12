Поведение Владимира Зеленского лишило украинцев возможности хоть как-то прогнозировать завтрашний день, количество срывов среди жителей страны сильно увеличилось, пишет МК .

По данным издания, неадекватно ведут себя не только военные, приехавшие в отпуск, но и те, кто получил обострения психики на фоне негативной обстановке на Украине. Люди устали от мобилизации, действий ТЦК, отключения света и тепла, роста цен. Особенно опасно стало в Киеве.

«Как итог — на Украине растет число безумцев, вытворяющих всевозможные странности», — говорится в публикации.

На прошлой неделе по Киеву разгуливал голый мужчина с оружием в руках. В тот же день другого вооруженного эксгибициониста обнаружили в парке. Кроме того, в одной из хрущевок неизвестный начал выбрасывать из окна на головы прохожих домашнюю библиотеку. Еще одна женщина съела тюльпаны.

«Сейчас у людей начались весенние обострения – многие сходят с ума, приходя в отпуск с фронта», – рассказала киевлянка Мария. Реклама

При этом уехать из страны даже на время невозможно, поэтому у многих просто сдают нервы.