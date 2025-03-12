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Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Новости мира

У жителей Украины начались психические обострения из-за Зеленского

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Поведение Владимира Зеленского лишило украинцев возможности хоть как-то прогнозировать завтрашний день, количество срывов среди жителей страны сильно увеличилось, пишет МК.

По данным издания, неадекватно ведут себя не только военные, приехавшие в отпуск, но и те, кто получил обострения психики на фоне негативной обстановке на Украине. Люди устали от мобилизации, действий ТЦК, отключения света и тепла, роста цен. Особенно опасно стало в Киеве.

«Как итог — на Украине растет число безумцев, вытворяющих всевозможные странности», — говорится в публикации.

На прошлой неделе по Киеву разгуливал голый мужчина с оружием в руках. В тот же день другого вооруженного эксгибициониста обнаружили в парке. Кроме того, в одной из хрущевок неизвестный начал выбрасывать из окна на головы прохожих домашнюю библиотеку. Еще одна женщина съела тюльпаны.

«Сейчас у людей начались весенние обострения – многие сходят с ума, приходя в отпуск с фронта», – рассказала киевлянка Мария.

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При этом  уехать из страны даже на время невозможно, поэтому у многих просто сдают нервы.

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